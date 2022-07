Cosa ci aspetta oggi, 1 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Le vacanze sono sempre più vicine, ma perché non organizzare un fine settimana di stacco dal lavoro già adesso?

Toro – Il lavoro vi sta spegnendo un po’ troppo. Forse è giunto il momento di dare voce alle vostre passioni personali.

Gemelli – Le relazioni familiari sono in leggero miglioramento. Continuate su questa strada e vedrete che troverete la serenità.

Cancro – Non siate le persone che gli altri richiedono. Tirate fuori la vostra originalità e vivete dedicandovi soprattutto a chi amate.

Leone – Non ha senso rimuginare ancora a lungo sul passato. L’estate apre sempre nuove strade.

Vergine – Ci sono diverse persone intorno a voi con manie di protagonismo. Non sentitevi inferiori, è tutta apparenza...

Bilancia – Siete sempre stati dei sognatori. Ora perché, proprio sul più bello, tirate il freno a mano? Lasciatevi andare!

Scorpione – Il vostro è un animo particolarmente gentile e mite. Non abbiate paura di mostrarlo, le persone lo apprezzeranno.

Sagittario – Non alimentate le voci di corridoio, prediligete piuttosto il silenzio quando si parla di chi è assente.

Capricorno – È vero, non tutto è perfetto nella vostra relazione. Ma l’apice dell’amore non ha un che di sofferto?

Acquario – Non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete: c’è qualcuno fatto per accogliere la vostra più profonda fragilità.

Pesci – Recuperate il sorriso che avete perso per strada. C’è un luogo in cui lo avete sepolto, ma è ancora lì ad attendervi...

