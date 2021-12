Cosa ci aspetta oggi, 1 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se siete stati invitati a un evento importante, non trascurate il vostro look, ma andate alla ricerca dell’abito perfetto.

Toro – Per superare con maggiore grinta una settimana difficile, provate a fissare degli obiettivi giornalieri: vi sentirete più motivati.

Gemelli – Non vi piace far pesare sugli altri i vostri problemi. I consigli di una persona fidata potrebbero indicarvi la via da dove ripartire...

Cancro – Se la notte fate sogni strani e vi svegliate con il piede sbagliato significa che c’è una questione in sospeso da risolvere...

Leone – Siete organizzati ed efficienti ed è difficile che vi sfugga qualcosa. Concedetevi di non essere sempre così impeccabili.

Vergine – Avete ritrovato i vostri ritmi e il piacere di fare anche piccole azioni in solitaria. Sfruttate al massimo la concentrazione.

Bilancia – Le giornate sono piene di impegni ma vi mancano i momenti spensierati con gli amici. Perché non organizzare un’uscita?

Scorpione – La vostra costanza nell’allenamento e nella dieta sono da ammirare. Qualche sgarro ogni tanto, però, fa bene all’umore!

Sagittario – Se vi lamentate che il fine settimana passa troppo in fretta, iniziate a pianificare attività per cercare di sfruttare ogni occasione.

Capricorno – In amore ciò che conta non è avere uguali passioni o il medesimo carattere, ma affrontare la vita con gli stessi valori.

Acquario – Al lavoro e nelle amicizie imparate a far sentire la vostra voce: non prendere posizione è un atteggiamento poco costruttivo.

Pesci – A volte bisogna imparare a non dire tutto quello che si pensa: stare in silenzio è una scelta che denota intelligenza e saggezza.

© Riproduzione riservata