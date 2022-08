Cosa ci aspetta oggi, primo agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Le opportunità da cogliere sono davvero molte. Pensateci bene prima di prendere una decisione definitiva...

Toro – Quali sono i vostri bisogni più profondi? Stabilità? O forse dinamismo? Guardatevi dentro per trovare la risposta.

Gemelli – Non siete più soddisfatti del vostro gruppo ristretto di conoscenze. Perché non ampliate i vostri orizzonti?

Cancro – Vi sentite messi fortemente alla prova in questo periodo. Arrivano consigli da tutte le parti: quale sarà quello giusto?

Leone – Siate presenti nel momento e non lasciate che la vostra mente viaggi troppo fra il passato e il futuro.

Vergine – State agendo su più fronti per assicurarvi un futuro brillante. Continuate così e i primi frutti arriveranno presto...

Bilancia – Armatevi di pazienza per non rischiare di arrivare alla fine della settimana con fiato corto e l’acqua alla gola.

Scorpione – Non abbiate paura di uscire un po’ dagli schemi. Chi non vi apprezza per ciò che siete non vi merita.

Sagittario – Siate sempre gentili con chi vi sta intorno e vedrete che lo stesso trattamento verrà riservato anche a voi. Amore genera amore.

Capricorno – Oggi vedete il futuro attraverso lenti di colore rosa. Quali prospettive vi allettano di più? Cercate di inseguirle.

Acquario – Siamo quello che mangiamo, ricordatelo! Cercate di non esagerare con gli snack: farà bene alla vostra salute.

Pesci – Non proiettate le insoddisfazioni sugli affetti. Al contrario, parlate delle vostre ansie con equilibrio.

