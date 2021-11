Cosa ci aspetta oggi, 9 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Inizio settimana faticoso per voi, ma questo martedì vi darà un po’ di respiro. Sfruttate bene il tempo che avete!

Toro: Avete la straordinaria capacità di avere pazienza e accogliere l’altro. Ne gioverete molto nelle relazioni di questo giorno.

Gemelli: Il sorriso non vi può mancare, nemmeno quando qualche preoccupazione si affaccia nella vostra vita. Avanti così!

Cancro: Avete il cuore appesantito. Vi trovate stranamente oppressi dai legami: tenete duro, l’amore trasforma anche i cuori più duri.

Leone: Tenete fede ai vostri obiettivi. Anche se tutto tenterà di metterli alla prova, ricordatevi delle motivazioni che avete.

Vergine: Per voi che correte da mesi, è tempo di fermarvi. Fate il punto e siate orgogliosi: ne avete fatti di passi. Gustateveli!

Bilancia: “Al cuor non si comanda”, dicono. È proprio vero per voi, ma ricordatevi che verrà il tempo in cui l’amore va scelto!

Scorpione: La vita vi sembra impossibile in questo momento. Coltivate le vostre passioni, vi daranno un po’ di respiro. Fin da oggi!

Sagittario: Prendere una decisione non è una cosa di poco conto. Non lasciatevi ingannare dalla confusione, agite solo quando pronti!

Capricorno: Andate al cuore del problema con chi vi può consigliare meglio cosa fare. Vedrete diradarsi le nubi all’orizzonte...

Acquario: Anche a novembre i tramonti hanno il loro perché. Fermatevi a contemplarli, vi porteranno in un mondo diverso.

Pesci: Non indugiate troppo su ciò che provate. Vivete senza cercare continuamente conferme. Già oggi vedrete la differenza...

