Cosa ci aspetta oggi, 9 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È giusto spendersi per le persone che si amano, ma cercate di non annientarvi troppo per non risentirne...

Toro – Quando il gioco si fa duro...voi certamente non vi tirate indietro! Non l’avete mai fatto e non inizierete oggi, giusto?

Gemelli – Il partner chiede più attenzioni. Non è che siete stati un po’ troppo assenti in questo periodo? Pensateci su.

Cancro – In cucina vi piace provare abbinamenti azzardati. Attenzione agli sprechi, però! Quello che esce dal forno va consumato.

Leone – Avete a cuore il futuro dei vostri cari e, per questo, non vi fate scrupoli ad avvisarli di pericoli imminenti. Dategli spazio.

Vergine – Vi sembra sempre di saperne più di tutti, non sarà che vi circondate di persone non in grado di stimolare la vostra mente?

Bilancia – Se ciò che mangiamo definisce ciò che siamo è importante fare attenzione alla qualità del cibo. Bando agli snack!

Scorpione – La sveglia presto vi sta generando non poca stanchezza. Cercate di ottimizzare i tempi per non perdere il sonno.

Sagittario – Come proporsi al meglio a chi avete intorno? Semplice, smettete di farvi questa domanda e siate voi stessi!

Capricorno – Il weekend è appena finito e voi non vorreste cominciare una nuova settimana...vi aspettano grandi sorprese, forza.

Acquario – Attenzione alle spese, sperperare ciò che avete guadagnato con fatica non è una buona strategia per il futuro.

Pesci – Avete voglia di cambiare completamente vita ma non siete pronti a un salto nel vuoto? Oggi troverete il coraggio per iniziare.

