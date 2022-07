Cosa ci aspetta oggi, 9 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Avete un po’ perso quel sorriso di sempre. Andate alla ricerca di ciò che lo può riportare sulle vostre labbra. Esiste ancora!

Toro - Ottime notizie all’orizzonte ma la scelta non sarà facile. Il cambiamento vi fa paura e temete di perdere il vostro equilibrio.

Gemelli - Non siete i tipi da esimervi dal dovere, ma questa volta non tocca a voi. Lasciate che oggi ci pensi qualcun altro.

Cancro - Siete bravi a trovare delle scuse quando non vi va di fare qualcosa. Ma se diceste semplicemente la verità? Almeno provateci.

Leone - L’autorità vi ha sempre un po’ messo in soggezione, ma non è il caso di lasciarvi sfuggire questa opportunità. Coraggio!

Vergine - È vero, quello che vi frulla nella testa esce dagli schemi. E allora? Parlatene con una persona di fiducia.

Bilancia - Non credete di stare accelerando un po’ troppo? A un certo punto altrimenti sarete talmente oberati che scoppierete.

Scorpione - Ogni tanto avete l’impressione di avere un cuore di ferro che mai si scioglierà. Lasciatevi amare da chi lo può fare.

Sagittario - Dentro di voi hanno fatto breccia due occhi nuovi. Siate cauti e non lasciatevi prendere dal panico proprio ora.

Capricorno - Per troppo tempo vi siete illusi di trovare l’amore e qualcuno a cui appartenere, ora non ne avete più voglia. Eppure...

Acquario - Oggi cercate conforto in un bell’abbraccio per rasserenare questa giornata un po’ travagliata. Ne gioverete.

Pesci - Cercate di non isolarvi anche se non vi sentite al meglio in questi giorni. Un po’ di sana compagnia vi farà più che bene.

