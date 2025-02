Cosa ci aspetta oggi, 9 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una strana allegria vi appartiene in questa giornata e tutto diventa più facile da affrontare. Fatene tesoro.

Toro – Sognate una casa dalle porte aperte, dove tutti si sentano accolti e amati. La vita vi spianerà la strada.

Gemelli – Avere una vita perfetta non vi renderà felici: prestate maggiore attenzione alle relazioni, più che alle cose.

Cancro – Oggi fate attenzione ai dettagli: potrebbero darvi le risposte che cercate già da qualche tempo...

Leone – Ultimamente avvertite di essere particolarmente svogliati. C’è qualcosa che vi sta tenendo sotto scacco?

Vergine – Complicarvi la vita è la vostra migliore specialità, ma per fortuna iniziate a percepire questo vostro limite.

Bilancia – Le energie non vi mancano. A volte però il corpo vi domanda di fermarvi: imparate ad ascoltarlo.

Scorpione – All’inizio apparite burberi, ma chi vi conosce sa che sotto sotto siete anime gentili. State sereni.

Sagittario – Da tempo non riuscite a rilassarvi, anche in vacanza. Che cosa vi turba, in fondo? Provate a farci caso.

Capricorno – L’ultimo periodo vi ha lasciato un po’ scarichi. Tornerete a essere intraprendenti come vi si addice. Tranquilli!

Acquario – Vendicarvi non vi restituirà la pace che cercate. Anche se è difficile, provate a perdonare.

Pesci – La mente è satura: siete abituati a farla lavorare, ma anche nel vostro caso c’è un capolinea. Distraetevi.

