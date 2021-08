Cosa ci aspetta oggi, 9 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il lunedì è un duro colpo per i più sensibili. L’emotività oggi non farà sconti, ma vi darà nuovi occhi per guardare le persone.

Toro – Smettete di impuntarvi e accogliete la novità che questo giorno vi riserva. È da cogliere al volo, e farne tesoro.

Gemelli – La persona che è stata gentile con voi vi ha disposto bene il cuore. Non dimenticate di ringraziarla oggi, ne avrà bisogno.

Cancro – Uscite da quei pensieri bui. In questo giorno il sole splende, alla ricerca dei vostri occhi. Fateci caso, è ovunque.

Leone – Giorno pesante anche per i frequentatori delle sfide come voi. Eppure qualcuno vi sarà a fianco, gustatene la compagnia.

Vergine – È il momento di cambiare sguardo. L’incertezza non è sempre una sventura. Oggi avrete la possibilità di vivere a pieno.

Bilancia – Mai perdere la speranza, anche se le corde del cuore sono un po’ allentate. Una persona in particolare vi sorprenderà.

Scorpione – Manca poco alle stelle cadenti, ma già oggi un vostro desiderio illuminerà il cielo. Non dimenticate di esprimerlo.

Sagittario – Non potete fuggire per sempre. In questa giornata vi sarà accanto qualcuno che vi aiuterà. Aprite il cuore.

Capricorno – Che caratteraccio, ve lo dicono tutti. Per un attimo smettete di crederci, perché oggi sarete testimoni della vostra buona indole.

Acquario – Avete sempre creduto di dovervelo meritare, l’amore. Mai come oggi vi accorgerete che è il regalo più bello che ci sia.

Pesci – Se continuate a farvi troppi problemi non vivrete mai. Siate intraprendenti e poi state a vedere. La vita non delude. Non oggi.

