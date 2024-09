Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Questo particolare momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi a cui dovrete far fronte.

Toro: In casa ci potrà essere qualche tensione in più per delle decisioni da prendere. Ora serve essere uniti!

Gemelli: La vostra mente sarà popolata da idee vincenti, che varrà la pena non tenersi solo per sé. Condividete!

Cancro: Oggi il vostro stato d’animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di aprirvi al prossimo.

Leone: Sapete con assoluta precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere un po’.

Vergine: Cambiamenti in vista sia a lavoro che in famiglia. Cercate di tenere il timone ben in pugno in questi giorni.

Bilancia: La giornata vi trova pronti ai blocchi di partenza: il traguardo è alla vostra portata, ma dovrete lottare.

Scorpione: Gli amici saranno al vostro fianco: cercheranno di rincuorarvi, di stemperare nervosismi e momenti difficili.

Sagittario: Giornata movimentata sul fronte sentimentale? Risolvete tutto con una bella uscita romantica stasera.

Capricorno: Vedrete nascere belle amicizie e nuove storie d’amore per le persone a cui volete più bene. Gioite insieme a loro!

Acquario: Un benefico vento rende effervescente l’atmosfera di coppia, promettendovi tanti momenti di felicità.

Pesci: Creatività e fantasia sforneranno iniziative fortunate da portare avanti con slancio nelle prossime settimane

