Cosa ci aspetta oggi, 6 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È finalmente in arrivo l’occasione che aspettate da una vita. Sarete abbastanza coraggiosi per sfruttarla?

Toro – Niente riesce a scalfire la vostra calma interiore, almeno finché non mettono in discussione le vostre capacità.

Gemelli – Finalmente avrete la possibilità di togliervi quel sassolino dalla scarpa che vi tormenta ormai da troppo tempo.

Cancro – La soddisfazione della ripicca è temporanea e non lascerà altro che una scia di amarezza. Lasciate perdere i risentimenti.

Leone – Cercate di non guardare sempre il lato negativo delle situazioni! Chi vi sta intorno potrebbe stancarsi del vostro pessimismo.

Vergine – Il vostro atteggiamento ambiguo sta facendo impazzire qualcuno che aspetta un segnale da parte vostra.

Bilancia – Non tutti riescono a sopportare i vostri ritmi frenetici. Adeguatevi alle abitudini dei vostri compagni di avventura.

Scorpione – Siete costantemente in cerca di attenzioni e rassicurazioni. Credete in voi stessi e abbandonate le insicurezze.

Sagittario – Sopportare per non affrontare faticose discussioni non è sempre la scelta giusta. Pensate anche a voi stessi.

Capricorno – Ritagliatevi qualche momento per stare da soli a riflettere. Non abbiate paura di chiedere più spazio al partner.

Acquario – Per superare questo periodo di confusione può esservi d’aiuto confrontarvi con un amico di vecchia data.

Pesci – Anche se tutto procede a gonfie vele, non abbassate la guardia: l’inconveniente è sempre dietro l’angolo.

