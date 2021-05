Cosa ci aspetta oggi, 6 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete - L’unico modo per uscire da questa giornata è metterci il cuore. In tutto quello che fate, sia a lavoro che al di fuori.

Toro - Una persona che avete conosciuto da poco vi manda fortemente in confusione. Il dialogo è la miglior soluzione.

Gemelli - Non partite per la tangente con le vostre idee. Rimanete concentrati sull’obiettivo in modo razionale.

Cancro - Dovete cercare di trovare del tempo per voi stessi. Avete dei conflitti interni che continuano ad affliggervi.

Leone - Cercate di essere più aperti possibile nella giornata di oggi. Vi capiteranno delle occasioni interessanti.

Vergine - Le relazioni personali sono importantissime per il proprio benessere. Provate a interagire con gli altri il più possibile.

Bilancia - Le persone che più amate sono anche quelle che vi capiscono di più. Anche se molto spesso vi convincete del contrario.

Scorpione - Quelle idee che da tanto vi fanno rimuginare stanno per uscire. Cercate stimoli in tutto ciò che vi capiterà oggi.

Sagittario - Una cosa che vi farebbe veramente sentire meglio è sentirvi realizzati professionalmente. Lavorate in questo senso!

Capricorno - Cercate di avere un quadro ben definito di quelle che sono le vostre reali competenze e soprattutto i vostri limiti.

Acquario - Non abbiate paura di dire che vi sentite provati. Troverete comprensione anche nell’ambito lavorativo.

Pesci - Il vostro atteggiamento scostante vi farà passare una giornata sulle montagne russe, ma ne uscirete con dolcezza.

