Cosa ci aspetta oggi, 6 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Potrebbero arrivare conferme importanti in ambito lavorativo. Ma cercate di non trascurare la famiglia e gli amici.

Toro – Un occhio in più al portafogli non guasterebbe. Vi piace godervi la vita, ma le finanze non sono illimitate. Contenetevi.

Gemelli – In queste ore potreste essere costretti a prendere una decisione complicata. Mantenete la calma e considerate tutti gli aspetti.

Cancro – Qualche dissonanza in famiglia non può turbare il vostro buon umore. Avete tutte le carte in regola per essere protagonisti.

Leone – L’entusiasmo con cui affrontate la vita è contagioso. Le nuove avventure non vi spaventano, ma valutate le conseguenze.

Vergine – Almeno ad agosto, provate a rallentare un pochino. Portarvi avanti con il lavoro sotto l’ombrellone non è una buona idea.

Bilancia – Ignorate la sensazione di fiacchezza che vi pervade da qualche giorno, perché ci sono importanti novità dietro l’angolo.

Scorpione – Godetevi questi giorni di relax e cercate la compagnia di chi vi fa stare bene. Non esagerate con gli sfizi inutili.

Sagittario – Ricordatevi di quello che è successo all’inizio dell’anno e cercate di non ripetere gli stessi errori. Gli amici vi ringrazieranno.

Capricorno – La ritrovata armonia familiare dev’essere un punto di partenza per lavorare sui vostri rapporti con chi vi sta intorno.

Acquario – A furia di pensare vi esploderà la testa. Concedetevi un momento di relax senza adombrarvi per ogni piccolezza.

Pesci – In questo periodo tendete a programmare le vostre giornate nei minimi dettagli. A volte, però, è anche bene improvvisare.

