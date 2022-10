Cosa ci aspetta oggi, 5 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Nonostante la ritrovata serenità non riuscite proprio a fare a meno di metter bocca nelle questioni altrui.

Toro: Qualche battibecco vi farà dubitare delle scelte prese in amore di recente. Non potete però buttare tutto all’aria.

Gemelli: Dovreste fidarvi di più del vostro istinto e credere nelle vostre capacità. Le scelte vanno prese in autonomia.

Cancro: Ciò che vi occorre è una bella chiacchierata con un amico in grado di far tornare il sorriso sulle vostre labbra.

Leone: Giornata di successo sul lavoro come in amore. Sicuramente è complice il vostro atteggiamento meno egoista.

Vergine: Una notizia inaspettata vi farà riconsiderare alcune scelte fatte in passato. Il bilancio finale sarà comunque positivo.

Bilancia: Non riuscite a tenere a bada la vostra ipersensibilità. Empatizzare con tutti alla lunga è estenuante.

Scorpione: Oggi dovrete stare attenti alle vostre finanze. Cadere in tentazione è facile, specie per cose di cui non avete bisogno.

Sagittario: Siete contornati da persone che vi stimano e vi vogliono bene. Non siate tristi se non avete ancora trovato l’amore.

Capricorno: Siete quasi a metà della settimana lavorativa. Tenete duro, i prossimi giorni saranno meno stressanti.

Acquario: Sentite un grande bisogno di emozioni forti. Questa sera sarete ricompensati. I single si guardino intorno.

Pesci: Il lavoro vi mette a dura prova, ma riuscirete ad affrontare il tutto con grande ingegno e un pizzico di fortuna.

© Riproduzione riservata