Cosa ci aspetta oggi, 5 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete - In questi ultimi tempi avete riscoperto una vecchia passione. Non perdete altro tempo, tornate a coltivarla.

Toro - Quella frase un po’ sopra le righe non vi ha convinti molto. Prendetevi un attimo per parlarne con chi di dovere.

Gemelli - Migliorarsi nell’ambito lavorativo va bene, ma non tralasciate ciò che vi piace se vi fa sentire meglio.

Cancro - C’è una persona che sta cercando di dirvi qualcosa. Andatele incontro e mostratevi pronti all’ascolto.

Leone - La vostra famiglia vi ha fatto capire che si aspetta qualcosa da voi. Prendetevi il tempo che vi serve.

Vergine - Al lavoro oggi non gira molto. Prendetevi un caffè in più e cercate di rimettervi in carreggiata. Tutto passa.

Bilancia - Quella situazione proprio non vi va giù. Ma perché non ne parlate? Mandare giù rospi non sempre è la situazione migliore.

Scorpione - Durante la vostra passeggiata quotidiana vi siete imbattuti in un negozio interessante. Perché non sbirciare?

Sagittario - Oggi è il giorno delle sorprese. Siate pronti ad accoglierle e non fatevi trovare impreparati. Sarebbe uno spreco!

Capricorno - Una persona ultimamente vi sta stuzzicando, e non poco. Per non perdere le staffe, cercate di capirne il motivo.

Acquario - Vorreste che oggi il divano fosse il vostro migliore amico, ma non si può. Trovate l’energia in voi e la giornata filerà liscia.

Pesci - Siete in un limbo e questa situazione non vi piace per nulla. Allora non state con le mani in mano e fate chiarezza.

