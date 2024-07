Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Siete troppo stressati al lavoro? Se vi pare di avere un carico eccessivo rispetto ad altri, segnalatelo.

Toro: Non ignorate le richieste di un vostro caro: a volte certe persone hanno solo bisogno di essere ascoltate...

Gemelli: Quando dovete spiegare un concetto a qualcuno di vicino, ricordate di non dare niente per scontato...

Cancro: Prima di decidere se qualcosa fa per voi o meno, almeno provate: potrebbero emergere delle belle sorprese...

Leone: Tenersi tutto dentro fa male e non serve a nulla. Le persone che vi vogliono bene sapranno aiutarvi...

Vergine: Le storie e le vicissitudini passate vi aiutano a comprendere al meglio le sfumature di un tema delicato.

Bilancia: La teoria non sempre prepara a quello che serve: spesso il modo migliore di imparare è con la via pratica...

Scorpione: Non dovreste sacrificare i vostri hobby e interessi per mancanza di tempo. Uno spazio in cui rilassarsi vi serve!

Sagittario: Questa potrebbe essere la giornata ideale per porvi una domanda: cosa vi aiuterebbe a trovare pace in casa?

Capricorno: Non riuscite proprio a comprendere un certo atteggiamento. Chiedere un parere a un amico: vi aiuterà!

Acquario: Quando vi viene assegnato un compito, assicuratevi di avere chiaro cosa fare. Altrimenti si perde tempo...

Pesci: Occorre essere aperti a nuove prospettive, ma su certe questioni dovreste imparare a mettere dei punti fermi.

