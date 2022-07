Cosa ci aspetta oggi, 5 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Permettete agli amici di alleggerire il vostro umore con una ventata di allegria. Distraetevi dai problemi in famiglia.

Toro – Con questa carica di energia e dinamismo potreste affrontare con successo anche le prove più complesse.

Gemelli – Se dovessero insorgere ostacoli o imprevisti nei vostri programmi, mantenete la calma e tutto andrà per il meglio.

Cancro – Non vi accalorate eccessivamente per una battuta malriuscita di un collega. Meglio non reagire alle provocazioni.

Leone – Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga. Non esagerate perché a forza di giocare col fuoco potreste scottarvi.

Vergine – Parlare con gli amici di ciò che vi preoccupa vi dà nuova vitalità e vi permette di superare molte insicurezze.

Bilancia – Non lasciatevi sfuggire segnali importanti che provengono dall’ambiente familiare. Aprite gli occhi e drizzate le antenne.

Scorpione – Correte a perdifiato per conciliare svago, lavoro e impegni familiari, ma non è ancora abbastanza per accontentare tutti.

Sagittario – Una punta di umorismo vi consentirà di ridimensionare alcuni eventi che vi apparivano tragici e insormontabili.

Capricorno – Vittorie professionali e personali movimentano la giornata e rafforzano la vostra autostima. Non trascurate la famiglia.

Acquario – Agite con mano sicura trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Attenti a non adagiarvi sugli allori.

Pesci – Tendete ad ingigantire problemi che potreste affrontare senza difficoltà. Rilassatevi e cercate di cambiare prospettiva.

© Riproduzione riservata