Cosa ci aspetta oggi, 5 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi abbandonerete la vostra proverbiale irascibilità e vi sentirete più tranquilli e in pace con il mondo che mai.

Toro: Non scherzate con la golosità, ma attenti a non esagerare: le feste sono proprio dietro l’angolo...

Gemelli: Oggi è la giornata ideale per dedicarsi a un nuovo hobby, che si tratti di qualcosa di artistico o di uno sport.

Cancro: Siete convinti che quel collega ce l’abbia proprio con voi. Provate a confrontarlo e scopritene le ragioni.

Leone: Oggi tutti sembrano cadere ai vostri piedi. Cercate però di non spezzare troppi cuori e siate sinceri.

Vergine: Questo lunedì fatica a ingranare e voi, così ambiziosi, siete delusi da voi stessi. Una giornata no può capitare!

Bilancia: È inutile dire che va tutto bene e poi covare dentro di voi pensieri e rancori. Rischiate di rovinare un’amicizia.

Scorpione: Oggi a lavoro farete faville, e il vostro impegno potrebbe finalmente essere ricompensato a dovere.

Sagittario: È normale che a volte il partner di un amico non ci piaccia, ma ricordatevi di essere sempre diplomatici.

Capricorno: Oggi vi butterete sul lavoro per non pensare alle delusioni della sfera privata. I sentimenti non vanno repressi.

Acquario: Per voi non ci sono mezze misure: o una cosa vi interessa oppure non la degnate di uno sguardo...

Pesci: Iniziate già a fantasticare sulle vacanze in arrivo: potreste pianificare un viaggio per la fine dell’anno...

