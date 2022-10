Cosa ci aspetta oggi, 4 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete ritrovato finalmente la pace e la serenità. Merito del vostro partner che vi ama nonostante il vostro caratterino.

Toro – Quando si tratta dei vostri cari, nessuno si preoccupa come voi. Il sostegno che darete sarà davvero prezioso.

Gemelli – Sarete in grado di gestire lo stress sul lavoro senza portarlo a casa a fine giornata. Avete imparato dagli errori del passato.

Cancro – Il vostro partner richiede attenzioni ma voi non ve ne accorgete particolarmente. Pensate troppo al lavoro.

Leone – Ultimamente non sapete cosa sia l’umiltà e il vostro atteggiamento irrita molte persone. Cercate il confronto per migliorare.

Vergine – Fare ciò che più vi piace, dallo sport agli hobby, libera endorfine e dona felicità. Tenetelo bene a mente in questi giorni.

Bilancia – Chi ha investito in amore di recente sarà preso da grandi dubbi, ma avrà anche quella certezza di cui ha bisogno.

Scorpione – Di recente avete perso stima nei confronti di un amico, ma essere orgogliosi non permette di affrontare il problema.

Sagittario – In ufficio sarete brillanti e il vostro capo vi sarà riconoscente. Non è fortuna ma frutto dei vostri sforzi.

Capricorno – Non vi arrendete alla fine dell’estate, ma è arrivato il momento di fare ordine nel vostro armadio e riprendere i capi pesanti.

Acquario – Non sempre tutto va come dovrebbe, ma voi avete le carte in regola per affrontare ogni difficoltà della vita.

Pesci – Volete uscire a tutti i costi ma non trovate nessuno che vi assecondi. Non rinunciate: organizzatevi da soli.

© Riproduzione riservata