Cosa ci aspetta oggi, 4 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Siete ancora un po’ impantanati in certe situazioni fangose, ma non demordete. La strada è quella giusta.

Toro: Avete iniziato a farvi qualche domanda in più su certe amicizie. Valutate con attenzione anche i comportamenti altrui.

Gemelli: Cos’è quella sensazione di incompleta soddisfazione in ogni cosa che fate? Scavate a fondo dentro di voi.

Cancro: I vostri sentimenti ultimamente non sono così chiari come una volta. A cosa è dovuto questo cambiamento?

Leone: Tendete sempre a sbilanciarvi troppo da un lato. Cercate di trovare una quadra, a costo di fare yoga ogni mattina.

Vergine: Vi sentite coccolati da chi vi circonda in questo periodo. Ma siete sicuri che qualcuno non lo faccia per interesse?

Bilancia: Quando non volete pensare vi buttate a capofitto nel lavoro. Ritagliatevi, però, dei momenti per tirare il fiato.

Scorpione: Sempre attenti ai dettagli, a volte non vi fate travolgere dalla creatività. Lasciate spazio anche al vostro estro.

Sagittario: Ultimamente la voglia di dolci è aumentata. Forse non vi state concedendo abbastanza sfizi? Lasciatevi andare!

Capricorno: Ci sono delle volte in cui sembra che andiate in giro con i paraocchi. Non limitatevi, ma alzate la testa e osservate.

Acquario: Avete trovato un nuovo parchetto che vi piace molto. Fateci più passeggiate se vi fa sentire bene.

Pesci: Siete spesso trattenuti da troppa razionalità. E in certi casi va bene, ma in altri dovreste ascoltare di più il vostro cuore.

