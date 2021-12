Cosa ci aspetta oggi, 4 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questi giorni vi sentite un po’ spaesati. Sarà forse il nuovo mese che inizia e porta con sé tanti progetti su cui investire?

Toro – Quando vi impuntate, nulla riuscirebbe a farvi cambiare idea. Qualcuno, però, sa che tasti toccare per ammorbidirvi....

Gemelli – Un po’ di atmosfera magica è ciò che ci vuole per dare nuova linfa al vostro rapporto. Le sorprese sono sempre ben accette!

Cancro – Sul lavoro provate sentimenti contrastanti ma non siete gli unici! Confrontatevi con i colleghi per capire cosa non va.

Leone – Avete un pensiero ricorrente di cui vorreste liberarvi. Condividerlo con qualcuno che vi capisca potrebbe alleggerirvi...

Vergine – Siete in continua lotta con voi stessi per combattere alcune cattive abitudini. Mettetecela tutta e, alla fine, vincerete voi

Bilancia – Siete sempre più presi dai vostri compiti quotidiani e non riuscite a godervi un po’ di tranquillità. Ritagliatevi dei momenti per voi!

Scorpione – Quando qualcosa non va come volete, tendete a chiudervi in voi stessi e a non parlarne. Combattete questa tendenza...

Sagittario – Il vento fresco e pungente di dicembre vi dà nuova energia, la carica giusta per portare a termine ogni compito in sospeso.

Capricorno – Siete dei bravissimi ascoltatori ma cercate di non farvi carico dei pesi altrui o finirete per non riuscire più a sopportarne.

Acquario – Mettere i pensieri nero su bianco aiuta a ridimensionarli e custodirli in un posto sicuro liberando la mente dalle negatività.

Pesci – Avete detto una piccola bugia bianca per non dare un dispiacere a un amico...a tempo debito potrete rivelare la verità.

