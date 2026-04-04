Ariete – La giornata vi spinge all’azione: seguite l’impulso, ma chiarite prima le vostre reali priorità...

Toro – Oggi vi serve un bel mix di calma e concretezza: consolidate ciò che vi fa sentire al sicuro.

Gemelli – Curiosità in forte crescita oggi: nuovi contatti stimolano idee fresche e utili per il futuro.

Cancro – Le emozioni oggi emergono con grande forza: accoglierle vi renderà più forti e consapevoli.

Leone – In questa giornata avete voglia di brillare: fatelo pure senza forzare, la naturalezza vi premia.

Vergine – Ordine e chiarezza aiutano sempre: questo è il mese ideale per sistemare una serie di questioni pratiche.

Bilancia – Relazioni al centro di tutto in questo periodo. Ricordate però di cercare il giusto equilibrio tra dare e ricevere...

Scorpione – Intensità parecchio alta in queste giornate: canalizzate tutta l’energia rimasta in qualcosa di costruttivo.

Sagittario – Avete voglia di novità? Il periodo è favorevole per spostamenti, spunti e nuove prospettive.

Capricorno – Responsabilità in primo piano in famiglia: affrontatele senza preoccupazioni, ma con metodo e calma.

Acquario – Programmi originali trovano spazio per la vostra serata: è il momento di condividerli con gli amici!

Pesci – Oggi la vostra sensibilità è particolarmente accentuata. Proteggetevi dagli altri, ma senza chiudervi...

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