Le previsioni degli Astri per la giornata di oggi.

Ariete: Una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, diventando un amore tutto da scoprire

Toro: Scoprire che la persona che frequentate ha i vostri stessi interessi è un grande incentivo per l’entusiasmo.

Gemelli: Troppe responsabilità. Non c’è nulla di appassionante nel dover sbrogliare matasse ingarbugliate da altri.

Cancro: Le nuove disposizioni lavorative vi impegnano parecchio, ma in fondo vi piacciono le sfide e i cambiamenti.

Leone: Non siete immuni alla gelosia, ma il senso di competizione vi esalta e riuscite a tirare fuori il vostro lato migliore.

Vergine: Finalmente torna un po’ di leggerezza, dopo giorni passati a soppesare ogni parola: cogliete l’occasione!

Bilancia: Ciò che avete seminato sta iniziando a far capolino dal terreno: recuperate autostima e fiducia in voi stessi.

Scorpione: In questo periodo l’amore vi sostiene: non lasciate alla quotidianità il potere di sottrarvi forze preziose.

Sagittario: Riuscirete finalmente a concretizzare diverse idee e a ottenere i riscontri positivi in cui speravate tanto.

Capricorno: Attraversate una fase faticosa ma vincente. Con calma e pazienza, verranno meno tutti gli ostacoli pratici.

Acquario: Potreste concedervi un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, che si rivelerà fruttuoso.

Pesci: Una videochiamata con un amico che vive all’estero sarà un modo per sentirvi vicini come in passato.

© Riproduzione riservata