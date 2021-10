Cosa ci aspetta oggi, 31 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Anche di domenica vi dimenticate troppe cose, forse lo stress del lavoro non c’entra. Qualcuno occupa i vostri pensieri...

Toro – Siete molto selettivi, ma dovreste considerare di aprire un po’ i vostri orizzonti. Accadono così gli incontri inaspettati...

Gemelli – Lasciate l’ansia e concentratevi sull’oggi. I giorni della settimana vi hanno stancato abbastanza, è ora di pace.

Cancro – “Occhio non vede cuore non duole” - ma che sia davvero così? Del resto anche il cuore ha il suo occhio interiore...

Leone – Oggi ci sarà una bella proposta per ricominciare a vivere. Valutate se sia per voi: non siete obbligati a scegliere niente. Libertà!

Vergine – Il sole fa capolino dal vostro sorriso, se ne sono accorti in molti. Continuate a custodire la cosa, fino a quando non sarà fiorita.

Bilancia – Vi siete sempre interrogati se fosse la persona per voi, ma ogni volta vi siete detti che non era così. Ora tocca ricredersi...

Scorpione – Non è facile comunicare scelte importanti, eppure vi sorprenderete nel vedere quelle persone accoglierle senza fiatare.

Sagittario – Una volta eravate determinati, poi la vita vi ha scoraggiato un po’. Avete bisogno di un momento per ritrovare voi stessi.

Capricorno – In questa giornata trovate il tempo per la cosa che vi appassiona. Vi accorgerete di partire per un viaggio restando a casa.

Acquario – Le risate vi mancano. Dovete scegliere spensieratezza e persone giuste per ritrovarle. Non abbiate paura di perdere tempo!

Pesci – Le amicizie sono importantissime, ma nella vita si cresce e si prendono strade diverse. Niente paura, le ritroverete!

