Cosa ci aspetta oggi, 31 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Oggi vivrete qualche piccola tensione d’amore ma cercate di mantenere la calma. Sul lavoro ci sono buone occasioni.

Toro - Ottima giornata oggi per l’amore grazie a una luna in vostro favore. Sul lavoro sono in arrivo cambiamenti.

Gemelli - Preparatevi a vivere emozioni intense a partire da oggi. Per quanto riguarda il lavoro meglio valutare i pro e i contro.

Cancro - Avrete sempre più energia in queste giornate, grazie a una ritrovata serenità. Sul lavoro sono in arrivo novità importanti.

Leone - In questi giorni in amore bisognerebbe evitare i conflitti con il partner. Cercate di allentare la tensione con la dolcezza.

Vergine - Questo è un ottimo momento per l’amore con le stelle favorevoli che danno una mano alle coppie un po’ in crisi...

Bilancia - In questi giorni sul lavoro dovrete fare particolarmente attenzione ai soldi e soprattutto non agite d’impulso.

Scorpione - Da oggi dovrete essere più concentrati in amore. Sul lavoro emergerà qualche polemica di troppo ma la potrete evitare.

Sagittario - In amore resta ancora quella sensazione di agitazione nell’aria, soprattutto in coppia e in famiglia.

Capricorno - Le stelle sono in ottimo aspetto, via libera alle emozioni. Sul lavoro spazio alla creatività, che vi aiuta nelle intuizioni.

Acquario - In amore ci vuole prudenza mentre sul lavoro sembra che stia andando tutto al rallentatore. Fermatevi e ricaricatevi.

Pesci - Se avete da dire al partner qualcosa, meglio se lo fate oggi perché le stelle vi aiuteranno a mantenere la serenità tra voi.

