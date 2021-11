Cosa ci aspetta oggi, 30 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Si stanno per aprire nuove prospettive lavorative, eppure avvertite che qualcosa di più importante vi manca. Ascoltatevi.

Toro – Avete un cuore d’oro, le persone forse non ve lo dicono ma lo pensano. Sappiatele ascoltare anche se non si esprimono.

Gemelli – State scoprendo nuove affinità con i colleghi. Amicizie durature possono nascere, se avrete il coraggio di aprire il cuore.

Cancro – Che non abbiate un carattere facile è un dato di fatto, ma ci sono cose che vi addolciscono la personalità. Coltivatele.

Leone – È solo martedì, ma tante novità renderanno la settimana piacevole. Concentratevi e vivete ogni minuto al meglio.

Vergine – Tagliare alcune relazioni vi ha permesso di andare avanti, ma questa volta vi assalgono i dubbi. Chiedete aiuto!

Bilancia – Il ricordo dell’estate spensierata vi rende tristi. Ma ogni cosa ha il suo tempo, e la felicità più vera deve solo arrivare.

Scorpione – Tempo di passaggi importanti, la paura vi assale e vi rende incapaci di fare scelte che vi sembravano facili. Ribellatevi!

Sagittario – Non sapete più orientarvi nei meandri dei vostri desideri e tutto a un tratto vi sembra di essere persi. Non credeteci, la via c’è!

Capricorno – L’impressione che avete è di essere i soli a vivere alcune sofferenze. Condividetele con chi può ascoltarvi, vi ricrederete.

Acquario – Ci sono questioni personali che non vanno dette a tutti gli amici che avete. Sceglietene pochi e fidatevi della loro prospettiva.

Pesci – La freddezza che vi contraddistingue non vi appartiene fino in fondo. Chi vi ama lo sa. Lasciate uscire la vostra dolcezza.

© Riproduzione riservata