Cosa ci aspetta oggi, 3 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Come debellare per sempre lo stress? Cambiare approccio verso i problemi può essere una soluzione...

Toro: Quando sentite che vi manca lo stimolo giusto per spiccare sul lavoro, chiedetevi cosa vi spinge a dare il massimo.

Gemelli: Giornate sempre uguali e un po’ di noia portano qualche nuvola nel vostro cielo. Presto verranno spazzate via.

Cancro: State temporeggiando da troppo oramai. È il momento di prendere una decisione definitiva e dare risposta a chi vi attende.

Leone: C’è qualcuno che non vi esce proprio dalla testa: forse una nuova fiamma è quello che ci vuole per spezzare la monotonia.

Vergine: Quando non vedete risultati immediati tendete a scoraggiarvi. Guardare il vostro percorso nel complesso vi aiuterà.

Bilancia: Una domenica diversa dal solito vi spinge a fantasticare su come sarebbe la vita se cambiaste strada...

Scorpione: Non esistono strategie vincenti in amore, ma solo tanta complicità. Nella vostra relazione quella non manca di certo.

Sagittario: Una gita fuori porta è quello che ci vuole per svoltare le sorti di un weekend un po’ sottotono.

Capricorno: Vi piace stare al centro dell’attenzione ma non abbastanza da spingervi a fare ciò che proprio non è nelle vostre corde...

Acquario: Se qualcuno cerca di portarvi dalla sua parte, cercate di non essere parziali ma di ascoltare entrambe le campane.

Pesci: Siete spesso di corsa ultimamente ma, per fortuna, oggi potete dedicare un po’ di tempo al relax senza rimorsi.

© Riproduzione riservata