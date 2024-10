Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Troverete presto una valvola di sfogo per liberarvi dallo stress accumulato negli ultimi mesi, vedrete...

Toro: Non vi capita mai di agire d’anticipo, ma forse per un progetto di lavoro non procrastinerete nulla.

Gemelli: Mentre voi fantasticavate sul futuro gli altri lo hanno realizzato. Provate a mettere in atto il vostro piano.

Cancro: Cominciate a focalizzarvi di più sul vostro benessere mentale e fisico. Mai provato massaggi e skincare?

Leone: All’attuale grado di conoscenza, nella coppia vi appare tutto monotono? Movimentatela con un po’ di pepe...

Vergine: Non abbiate l’urgenza di dover calendarizzare ogni cosa della vostra giornata. Spazio anche all’improvvisazione!

Bilancia: Per il vostro bene dovete trovare un hobby creativo e stimolante. Mai pensato alla ceramica o al teatro?

Scorpione: I tempi sono maturi per definire meglio la relazione che avete da un po’ con la persona che frequentate.

Sagittario: Iniziare un nuovo percorso insieme al partner può essere la chiave per fortificare la relazione. Pensateci!

Capricorno: Sarete presto chiamate a dover difendere i principi che guidano le vostre azioni in una lunga discussione...

Acquario: Ritroverete presto la fiducia in voi stessi che avevate perso tempo fa. Per ora non avvilitevi troppo...

Pesci: Sognare troppo in grande per dove siete ora: fate un passo alla volta e cercate di realizzare i vostri progetti.

© Riproduzione riservata