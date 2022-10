Cosa ci aspetta oggi, 29 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualcosa di speciale vi attende nella giornata di oggi. Apritevi al cambiamento e provate a uscire dai vostri schemi.

Toro: Qualcuno a voi vicino potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Prestate attenzione alle questioni irrisolte che ritornano...

Gemelli: Quando qualcosa vi spaventa vi sentite in gabbia. La soluzione è prendere la situazione di petto e affrontarla subito.

Cancro: I pensieri positivi che vi affollano la mente vi mettono allegria. Si intromette qualche contrattempo sul lavoro.

Leone: Se volete che le cose cambino dovete essere parte attiva del cambiamento. Dissidi in arrivo tra colleghi.

Vergine: Quante ne devono passare prima che possiate davvero tornare ad avere fiducia nel vostro partner? Forse troppe...

Bilancia: Vi piace fare liste infinite sulle cose che vorreste fare. Forse è arrivato il momento di iniziare davvero a farle, che dite?

Scorpione: Vorreste che la vita vi riservasse qualche sorpresa. Potreste cominciare voi facendo qualcosa di inaspettato!

Sagittario: Siete felici e oggi nulla potrà influenzarvi negativamente. Evitate i lunghi tragitti in auto nelle ore di punta e andrà bene.

Capricorno: Restate in attesa di novità per tutto il giorno. Vi meritate una serata tutta per voi in compagnia di chi vi fa stare bene.

Acquario: Qualcuno oggi avrà la capacità di lasciarvi senza parole. Sarà una situazione nuova e per niente piacevole...

Pesci: Contrattempi inattesi si rivelano occasioni fortuite. Dovete imparare ad avere maggiore fiducia nelle vostre capacità!

