Cosa ci aspetta oggi, 29 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La settimana sta per finire, ma avreste voluto più tempo. Non vi preoccupate, oggi vi sarà donato. Non lo sprecate!

Toro – Non è facile sorprendervi, ma qualcuno ci riuscirà in questo giovedì. Aprite il cuore alla novità e costruite la relazione.

Gemelli – Quest’estate non è proprio come ve l’aspettavate. Eppure ha in serbo qualcosa di bello e oggi cambierete prospettiva.

Cancro – Oggi il sole splende per voi. Condividetelo, perché qualcuno ne avrà particolarmente bisogno. Gli farete un regalo.

Leone – Non aspettate altro tempo. In questo giorno il treno passerà, starà a voi prenderlo. Senza timore, il coraggio vi appartiene.

Vergine – Famiglia e lavoro non ne vogliono sapere di andare d’accordo. Ma oggi, se sarete accorti, vi stupirete del contrario.

Bilancia – A volte la distrazione può essere una brutta bestia. Non in questa giornata. La creatività nasce proprio così.

Scorpione – Non siete più dei ragazzini. Il cuore chiede scelte concrete. Uno splendido momento vi sarà offerto più tardi.

Sagittario – Siate sinceri e non vi preoccupate. Oggi vi renderete conto che avete degli amici, e che sono veri.

Capricorno – Lasciate perdere le briciole. Valete molto di più. C’è qualcuno pronto a dimostrarvelo. Accorgetevene.

Acquario – Uscire dagli schemi non è il vostro forte, ma questa volta ce la farete. Prudenza ed energia, per una conquista meravigliosa.

Pesci – Le prove non vi piacciono, ma le sfide sì. Soprattutto quando si tratta di successo. Non vi dimenticate delle relazioni.

© Riproduzione riservata