Cosa ci aspetta oggi, 29 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Riceverete le scuse per un torto passato. Che sia l’occasione per ritrovare un’amicizia da tempo dimenticata?

Toro: Negli ultimi tempi avete premuto sull’acceleratore con gli impegni. Recuperate un po’ di forza fisica...

Gemelli: “Mettere tutto in discussione” oggi è il vostro mantra. Non fatevi condizionare troppo dal momento!

Cancro: Dei conflitti che sembravano dimenticati rischiano di tornare alla luce a causa del vostro nervosismo. Attenti!

Leone: Avete bisogno di stemperare la tensione accumulata negli ultimi giorni. Fate una bella passeggiata in natura.

Vergine: Vi siete prefissati diversi obiettivi nell’ultimo periodo e li state portando tutti a compimento. Avanti così!

Bilancia: Ultimamente state un po’ trascurando l’alimentazione e l’estetica. Ritagliate del tempo solo per voi.

Scorpione: Il momento è particolarmente favorevole. Mettetevi in gioco in tutti i campi: sia sul lavoro, sia in amore.

Sagittario: Diverse preoccupazioni invadono i vostri pensieri. Non fatevi prendere dall’ansia e ragionate con lucidità.

Capricorno: Nuove esperienze all’orizzonte: ma non temete, sarete preparati ad affrontale nel miglior modo possibile.

Acquario: Dovreste proprio concedervi quel regalo che rimandate da troppo. Qualche volta, deve toccare anche a voi!

Pesci: Quanto è bello passare del tempo in famiglia: non ve lo dite mai abbastanza. Meglio farlo più di frequente.

