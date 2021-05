Cosa ci aspetta oggi, 28 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cosa non vi convince di questo progetto? Se è un inghippo che potrebbe compromettere altre cose, parlatene col capo.

Toro – Il bel tempo non ci aiuta a stare concentrati sul lavoro. Ma verrà presto il momento di svagarsi, ora si deve star concentrati.

Gemelli – Ancora non siete riusciti a risolvere la discussione avuta nei giorni scorsi. Se necessario, fate un passo indietro anche voi.

Cancro – Se avete problemi in famiglia non è giusto sbandierarli ai quattro venti. Sicuri non ci sia niente che potete fare?

Leone – Il vostro partner è sempre molto giù di questi tempi. Cercate di trovare qualcosa che lo scuota: farà bene anche a voi.

Vergine – Ultimamente non vi sembra di far altro che mangiare. Il buon cibo aiuta il morale, ma non è una scappatoia.

Bilancia – Nuove amicizie all’orizzonte! Questa è la dimostrazione di come siate riusciti a costruirvi una relazione nel tempo.

Scorpione – Di recente non fate altro che rimuginare su ogni piccolo dettaglio. A volte il segreto è un po’ più di serenità...

Sagittario – Anche voi stessi potete essere fonte della vostra gioia. Non siate così dipendenti dagli altri, non vi fa bene.

Capricorno – Fate un respirone: l’agitazione non porta a nulla di buono. Nessun ostacolo è una montagna insormontabile.

Acquario – Se non sapete più come scaricare lo stress che vi insegue ovunque, pensate se rispolverare la bicicletta.

Pesci – Dopo un periodo in cui non vedevate la luce in fondo al tunnel, ora sembra che siate giunti alla fine del buio.

