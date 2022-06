Cosa ci aspetta oggi, 28 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Siete in cerca del pulsante per cancellare l’ansia? Imparate ad affrontare un ostacolo alla volta e a sorridere maggiormente.

Toro - Nei periodi di tensione proprio non riuscite a pensare a nient’altro che a voi. Non siete il centro del mondo, ragionate!

Gemelli - Tenetevi stretti quegli amici che sarebbero disposti a mollare tutto se avete bisogno di sfogarvi: sono davvero preziosi!

Cancro - Basta farvi pregare sempre per ottenere un gesto gentile. Riscoprite il vostro animo romantico e stupite il partner.

Leone - Vi chiedete spesso perché la fortuna non guardi dalla vostra parte. Sarà forse il vostro approccio ad attirare negatività?

Vergine - Per scacciare lo stress dovreste allontanare in fretta quelle persone che si approfittano della vostra sensibilità.

Bilancia - Dopo un lungo periodo di risparmi, ora è tempo di togliervi qualche sfizio con una bella giornata di shopping sfrenato.

Scorpione - Perché rimandare un impegno quando avete tutto il tempo a disposizione? Imparate a organizzarvi meglio.

Sagittario - Vi piace sognare in grande e immaginare un mondo migliore. Non abbiate paura di puntare sempre in alto.

Capricorno - Siete soliti restare in disparte per timore di un giudizio. Ricordatevi che non dovete giustificazioni a nessuno.

Acquario - Lo sport vi sta facendo sentire più tonici, carichi e dinamici. Tenete duro e non perdete la motivazione.

Pesci - L’amore a volte sa curare ferite che non si ha il coraggio di portare alla luce. Fidatevi di chi vi dimostra affetto e ascolto.

© Riproduzione riservata