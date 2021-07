Cosa ci aspetta oggi, 27 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È un buon momento al lavoro, dove riscuoterete consensi inaspettati. Anche la vostra immagine ne gioverà.

Toro – Con gli amici di un tempo il feeling sembra venuto meno, ma siate pazienti prima di esprimere le vostre perplessità.

Gemelli – La curiosità intellettuale che da sempre vi caratterizza potrà essere un’arma in più per trovare un partner.

Cancro – Finalmente sono giorni sereni per voi, nei quali avrete l’appoggio sincero dei vostri familiari più stretti.

Leone – Siate cauti nel firmare contratti, in questo periodo. Questioni importanti meritano una riflessione maggiore.

Vergine – Lasciate che la voglia di allegria prenda il sopravvento. Sarete immediatamente più piacevoli per chi vi circonda.

Bilancia – Non aggirate gli ostacoli nella vita di coppia, ma affrontateli di petto senza lasciarvi intimorire. Sarete ripagati.

Scorpione – Mettere a punto la propria capacità comunicativa può sempre tornare utile in ambito lavorativo e personale.

Sagittario – Avete voglia di cambiamenti, di novità e di gettarvi in qualche impresa straordinaria. L’estate serve anche a questo.

Capricorno – Tra un fascino ritrovato e intelligenza strategica, oggi farete passi in avanti decisivi nei vostri progetti di lavoro.

Acquario – Un consiglio: state attenti alle esigenze del partner e non estraniatevi troppo dalla vita della persona amata.

Pesci – Tutto sembra pronto per nuovi flirt estivi, ma non fatevi prendere dalla frenesia. Le figuracce sono sempre in agguato.

