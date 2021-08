Cosa ci aspetta oggi, 27 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È passato molto tempo da quella volta e siete spaventati. Oggi sarà un amico fedele a regalarvi il coraggio per farcela.

Toro – Lavoro e famiglia fanno una bomba atomica, eppure il modo di conciliarli esiste. Oggi scoprirete qual è, siate accorti.

Gemelli – Testardi lo siete sempre stati. Ma se questa volta avessero ragione? Mettervi in discussione oggi porterà grandi frutti.

Cancro – Giocare di strategia è la vostra specialità, ma ancora non avete trovato il segreto per vivere meglio. Occhio a quegli occhi...

Leone – Il lavoro non vi dà tregua. Oggi ci penseranno i vostri amici: abbandonatevi alla loro allegria, che sarà di grande ristoro.

Vergine – Andate avanti senza paura verso la meta, ma fate tesoro dei consigli che vi daranno in questa giornata: saranno preziosi.

Bilancia – Lasciate che il sole vi baci quest’oggi, perché è così che fa con le meraviglie. Avrete l’impressione di rinascere.

Scorpione – Fermatevi un secondo. Avete tante cose belle fra le mani, perché dimenticarle? Oggi fateci caso, la vita vi sorride.

Sagittario – Vorreste che questa estate non finisse mai. Allora fate come se cominciasse ora. Non smetterà di stupirvi.

Capricorno – Serenità e gioia le cercate da tempo, ma quando arriveranno? Oggi una piccola risposta, l’avvisaglia di una novità.

Acquario – Il lavoro non vi lascia in pace, ma è pur sempre venerdì. Un tramonto speciale busserà alla vostra porta. Apritegli!

Pesci – Fine settimana alle porte, grandi aspettative nel vostro cuore. Godetevi la festa perché lo sarà davvero.

