Cosa ci aspetta oggi, 26 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il weekend è volato in un batter d’occhio, ma provate a portare la stessa serenità anche nella settimana.

Toro - Questo lunedì iniziare con il piede giusto sarà più difficile del solito. Fate un bel respiro e prendete coraggio, potete farcela!

Gemelli - Le discussioni in famiglia vi rendono difficile concentrarvi sul lavoro. Cercate di non darci troppo peso.

Cancro - La vostra mente viaggia allo scambio di sguardi che negli ultimi giorni vi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco...

Leone - A volte le critiche non servono a mettervi in cattiva luce come pensate, ma a spronarvi verso i vostri obiettivi.

Vergine - Questa settimana inizierà per voi con la giusta dose di determinazione: vi sentite motivati, nessuno può fermarvi.

Bilancia - I social sono uno strumento importante, ma dovreste provare a trascorrere più tempo nel mondo reale.

Scorpione - Quel collega che non vi lascia stare da qualche settimana mette a dura prova la vostra resistenza. Contate fino a dieci...

Sagittario - L’estate è ormai tramontata, ma non la vostra voglia di follie e avventure. Cercate di conciliarle con il lavoro.

Capricorno - Vi sentite confusi e disorientati. Immergervi nella lettura di un buon libro potrebbe aiutarvi a ritrovare la bussola.

Acquario - Dopo il weekend non è mai facile tornare alla normalità. Certo, se c’è qualcuno ad aspettarci a casa, è più facile.

Pesci - Invece di mettere il broncio al partner, provate a spiegare con chiarezza i comportamenti che vi hanno ferito nel profondo.

© Riproduzione riservata