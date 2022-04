Cosa ci aspetta oggi, 26 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La vostra spontaneità nei confronti della vita può essere presa come leggerezza, invece è puro ottimismo e fiducia.

Toro – In una relazione avete bisogno di continue dimostrazioni. Date più fiducia a chi vi dimostra di essere affidabile, però.

Gemelli – Imparare qualcosa dal prossimo e dare una mano concreta agli amici: questo per voi significa ascoltare nel profondo.

Cancro – Grazie al vostro intuito saprete leggere tra le righe e capire se una persona cara sta nascondendo qualcosa...

Leone – Vietato rifiutare una sfida. Avete già dimostrato di risolvere un problema in modo brillante e lo farete anche questa volta.

Vergine – Siete sempre pronti a comprendere le persone vicine, ma quando si supera il limite persino voi mettete un muro.

Bilancia – Non sopportate i conflitti e intervenite sempre per mediare. Ogni tanto, però, è bene esporsi e dire le cose come stanno.

Scorpione – Vi state appassionando sempre di più all’arte culinaria. Non reprimete la creatività, anzi continuate a sperimentare.

Sagittario – Non potete valutare le persone solo in base ai canoni estetici. A voi piacerebbe forse ricevere lo stesso trattamento?

Capricorno – Dovete imparare a tenere a freno la vostra emotività senza mostrarvi vulnerabili. C’è chi potrebbe approfittarsene!

Acquario – Avete bisogno di qualcuno che prenda la vita come voi: pragmatico nei problemi e sognatore nella quotidianità.

Pesci – Quando siete concentrati sul lavoro fate fatica a considerare il resto. Qualcuno, però, potrebbe aver bisogno di voi...

