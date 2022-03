Cosa ci aspetta oggi, 25 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È un ottimo periodo per fare investimenti a lungo termine sul vostro futuro. Non abbiate paura di mettervi in gioco!

Toro – Sul lavoro avete superato diverse difficoltà ed è giunto il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.

Gemelli – Imparate a lasciare al partner i suoi spazi. Approfittatene per coltivare un interesse che avete messo da parte.

Cancro – Qualche questione finanziaria in sospeso vi sta facendo tribolare più del previsto. Non fatevi rovinare l’umore!

Leone – I tempi sono maturi per ripristinare un rapporto che avevate interrotto a causa di un banale litigio. Fate il primo passo!

Vergine – Sul lavoro abbassate le pretese, se non volete fare il passo più lungo della gamba. Rinvigorite il fisico con un po’ di sport.

Bilancia – Non lasciatevi turbare dalle provocazioni di qualcuno che vorrebbe essere al vostro posto. Attenzione alla dieta.

Scorpione – Nelle relazioni sentimentali siete troppo frenati. La paura di scottarvi rischia di lasciarvi con l’amaro in bocca...

Sagittario – Le spese folli dell’ultimo periodo si fanno sentire. Meglio non fare progetti ambiziosi finché non avrete recuperato.

Capricorno – Giornata sottotono in amore. Avvertite una certa monotonia nel rapporto con il partner, ma non fatevi spaventare.

Acquario – Si prospetta una giornata impegnativa sul lavoro. Mantenete la calma e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

Pesci – Non avanzate nuove richieste sul lavoro se non avete ancora portato a termine gli incarichi che vi sono stati affidati.

© Riproduzione riservata