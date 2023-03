Cosa ci aspetta oggi, 25 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Se ci sono tante questioni che vi soffocano chiedete aiuto a un vostro parente. Saprà cosa fare!

Toro: Ci sono dei periodi in cui siete più pigri del solito. Occhio a non esserlo troppo o vi appesantirete.

Gemelli: La vostra voglia di fare vi mette spesso in luce sia nel bene che nel male. Certe persone sono invidiose...

Cancro: Siete alle prese con una nuova fase della vostra vita professionale. Non è facile, ma tenete duro!

Leone: I single del segno potranno essere inaspettatamente “vittime” di Cupido. Siete contenti?

Vergine: Siete molto razionali, ma nelle questioni di cuore cedete con facilità. Proteggete il vostro cuore.

Bilancia: Se non siete convinti di una scelta, non fatela perché vi sentite in dovere di farla. Datevi del tempo.

Scorpione: In questo periodo avete proprio voglia di restare all’aria aperta e di godervi dei sani momenti di relax!

Sagittario: State per realizzare un sogno, per questo non dovete farvi bloccare dalle solite e inutili paure.

Capricorno: In questi giorni dovete imparare a mettere da parte la vostra gelosia. Solo così potrete dialogare col partner.

Acquario: Se una persona vi piace, tirate fuori il coraggio e scrivetele! Bisogna usare bene il tempo che si ha.

Pesci: Se qualcosa sul lavoro vi disturba è bene chiarire le cose fin da subito. Solo così tutto si può risolvere.

