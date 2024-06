Cosa ci aspetta oggi, 25 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi splendete come non mai. Sarà merito della nuova freccia di Cupido che sembra avervi colpito?

Toro: Temprare le proprie energie e resistenza è sempre un bene, ma occhio a non esagerare in palestra!

Gemelli: Come al solito vi siete ridotti all’ultimo per la prova costume. Esisteranno dei corsi per i procrastinatori?

Cancro: Andare in burn-out per ottenere un riconoscimento sul lavoro potrebbe rovinarvi la salute. Pensateci...

Leone: La vostra dose di serenità sembra essersi scaricata, perché non radunare gli amici per una bella bevuta?

Vergine: Il liceo è finito da una vita, eppure sognate ancora l’esame di maturità. Che cosa significherà mai?

Bilancia: Non avete ancora deciso dove andare in vacanza. Perché non un bel viaggio last-minute e a sorpresa?

Scorpione: L’indecisione ha la meglio su di voi e lasciate sempre il compito al partner. Occhio a non risultare troppo pigri...

Sagittario: Per un bell’appuntamento siete disposti a spendere cifre enormi. A volte bastano le piccole cose però...

Capricorno: Ritrovare vecchi oggetti carichi di ricordi vi trasporterà in un emozionante viaggio nel vostro passato...

Acquario: Il vostro radar sentimentale questa volta sembra aver fallito. Anziché rimanerci male, rimettetevi in gioco!

Pesci: Energie e obiettivi: sono le sole cose che vi servono per raggiungere nuove vette nella vita e nel lavoro!

