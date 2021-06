Cosa ci aspetta oggi, 25 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ora è il vostro corpo a chiedervelo: prendetevi una pausa di relax. Se continuate a tirare la corda rischiate che si spezzi.

Toro – Se vi trovate davanti a dei muri, non fatevi smontare. Continuate per la vostra strada e vedrete che i risultati non tarderanno.

Gemelli – Ci state prendendo gusto. Ma prima di buttarvi sempre in nuove opportunità, cercate di chiudere qualche progetto aperto.

Cancro – A voi basta poco per ricaricare le pile. Ora, infatti, vi sentite al top. Incanalate bene, allora, questo eccesso di energia.

Leone – Non è da voi essere poco concreti. Ridimensionatevi un po’ e ripartite con il savoir faire che vi ha sempre caratterizzati.

Vergine – Non pensate sempre che gli altri fanno le cose per fregarvi. Non è detto che ci sia a ogni costo un secondo fine.

Bilancia – In questi giorni la nostalgia vi ha colpiti. Continuate a immergervi nei ricordi. Ma non dimenticate che il futuro si costruisce ora.

Scorpione – Gli ostacoli che vi si stanno presentando in questi giorni vi sembrano montagne insormontabili. Non sottovalutatevi, mai.

Sagittario – Scrivere delle scalette o un piano d’azione aiuta a portare avanti i propri progetti. Prendeteli in considerazione.

Capricorno – Ultimamente siete un po’ giù di morale e non sapete nemmeno voi il perché. Concedetevi un piccolo sfizio per risollevarvi.

Acquario – Oggi giornata di complimenti, sia a lavoro che nella vita privata. Ma saranno tutti sinceri? Sta a voi capirlo.

Pesci – Siete insoddisfatti di quello che state facendo ultimamente. Indagate in voi stessi cosa vi rende così.

