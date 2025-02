Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le Stelle!

Ariete: Oggi il vostro sguardo magnetico potrebbe ottenere tutto... o far scappare tutti. Sta a voi decidere.

Toro: Sapete bene quanto valete, a volte però dovreste cercare di ricordarvelo: oggi è il giorno giusto!

Gemelli: Vi piace avere mille cose in ballo, ma oggi il rischio è di perdere il filo. Prima di impazzire, fermatevi.

Cancro: Non fatevi condizionare dagli altri nelle vostre scelte di vita: pensate con la vostra testa, ne siete capaci!

Leone: Vi sentite emotivi, ma anche un po’ polemici. Respirate prima di dar via a una spiacevole discussione.

Vergine: Oggi l’universo vi mette alla prova: i vostri piani saranno stravolti. Non impazzite e provate a resistere!

Bilancia: Dovreste usare meno metafore e portare a termine più azioni concrete. Basta mezze misure!

Scorpione: Farete da mediatori in situazioni che non vi riguardano. Nessuno infatti sa dire di no come sapete fare voi.

Sagittario: Vi sentite pronti per un’avventura epica, ma vi troverete bloccati in compiti molto meno entusiasmanti.

Capricorno: Essere voi stessi vi permetterà di venire notati da qualcuno di importante. Abbandonate le maschere.

Acquario: La vostra agenda fitta di impegni non vi garantisce la vincita di una medaglia. Provate a non lamentarvi.

Pesci: Oggi vi sentite come gladiatori pronti a tutto, ma ricordate: non ogni sfida vale il vostro sudore.

© Riproduzione riservata