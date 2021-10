Cosa ci aspetta oggi, 24 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Si prospetta una giornata all’insegna della serenità dopo giorni un po’ tormentati. Tutto passa, l’amore resta! Cercatelo.

Toro: Siete bravi ad ascoltare prima di dire cosa ne pensate. Oggi però dovrete prendere posizione. Non tiratevi indietro!

Gemelli: Non l’avreste mai detto, ma vi state scoprendo determinati. Sono poche le cose che contano e voi saprete lottare per esse.

Cancro: Lo stress vi sta rubando troppa vita. Oggi fermatevi e concedetevi un piccolo piacere. Per ricominciare basta poco.

Leone: Vorreste poter costruire il vostro futuro senza intoppi, ma il passato sembra chiedervi il conto. Oggi fateci un po’ pace.

Vergine: Vi chiedete se vi rivedrete. Parlatene con qualcuno di fidato, vi consiglierà la via per fare un passo senza sbilanciarvi troppo.

Bilancia: Occhio alle paure che vi fregano la voglia di vivere. Siete fatti per cose grandi e voi lo sapete bene. Coraggio oggi!

Scorpione: Vi mancano le persone con cui sapevate divertirvi alla grande. Nuove amicizie all’orizzonte, non vi preoccupate...

Sagittario: Gli affetti fanno la differenza nella vita, ve l’hanno detto tante volte. Le delusioni per voi hanno vita breve, brevissima...

Capricorno: Vorreste un cielo con più stelle per ogni momento in cui vi sentite soli. Guardate meglio la vostra vita, la notte è illuminata!

Acquario: Avete questa mania di voler controllare tutto che vi rovina i momenti più belli. Lasciatevi andare, siete sapienti abbastanza!

Pesci: Un nuovo sguardo sulla vita in regalo per voi oggi. Non sprecatelo, vi servirà per approfondire una conoscenza antica…

