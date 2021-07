Cosa ci aspetta oggi, 24 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avrete la possibilità di mettere in mostra quello che siete in grado di fare. Qualcuno si accorgerà di quanto valete.

Toro: Novità in vista sul posto di lavoro. I vostri superiori conoscono le vostre qualità. Che sia in arrivo una promozione?

Gemelli: Allontanate le persone che portano solo preoccupazioni. Aprire a nuove conoscenze potrebbe giovare al vostro umore.

Cancro: Avete esaurito le energie fisiche e mentali. Qualche giorno di relax in compagnia del partner è quello che vi ci vuole.

Leone: Un occhio in più al portafogli non guasterebbe. Sono in arrivo buone notizie sul fronte lavorativo, ma aspettate a cantare vittoria.

Vergine: Il vostro fascino vi precede. Catturate l’attenzione ovunque andate, ma scegliete bene a chi concedere la vostra compagnia.

Bilancia: Sarete ricontattati da qualcuno che avevate dimenticato. Un incubo che riemerge dal passato o una nuova opportunità?

Scorpione: Tenete a bada il vostro pungiglione. Non tutti coloro che la pensano diversamente meritano il vostro veleno.

Sagittario: Se esiste la giornata perfetta, presto vivrete la vostra. Tutto gira per il verso giusto e nessuno si sogna di ostacolarvi.

Capricorno: Mantenere un atteggiamento distaccato in amore può essere controproducente. Affrontate il partner con maturità.

Acquario: Un dubbio atroce vi perseguita. La soluzione non arriverà da sola, quindi datevi da fare per scoprire la verità.

Pesci: Se state pensando di cambiare vita, aspettate un periodo migliore e pensateci attentamente. La fretta è cattiva consigliera.

© Riproduzione riservata