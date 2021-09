Cosa ci aspetta oggi, 23 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”: ora capite cosa volesse dire il filosofo Blaise Pascal...

Toro – La testa ha sempre la meglio con voi. Cercate di lasciarvi andare buttandovi senza timore in nuovi progetti e storie.

Gemelli – Avete ben chiare le vostre passioni e i vostri interessi. Ora vi basterà incanalarli per raggiungere il successo!

Cancro – Sul lavoro è in arrivo qualche frecciatina. Voi, sempre disponibili, non cadete in inganno e non fate il loro gioco...

Leone – Combattete la monotonia inventandovi ogni giorno un’esperienza nuova da vivere. Anche la vostra relazione ne gioverà.

Vergine – Quando siete di fretta, il nervosismo non aiuta! Mani che tremano e stomaco in subbuglio meglio lasciarli alla porta.

Bilancia – Siate cauti sotto tutti i punti di vista e, in particolare, quando si tratta di controllare le finanze: non è il momento di rischiare!

Scorpione – La giornata sarà del tutto dedicata all’amore. Fra vecchie e nuove fiamme, non fatevi sfuggire gli sguardi che arriveranno...

Sagittario – Inutile attendere che le cose si sistemino da sole, meglio entrare in azione subito e sciogliere ogni dubbio sui passi futuri.

Capricorno – Siete in attesa di un cambiamento drastico da tanto - troppo - tempo! Se non arriva, è ora di agire in prima persona.

Acquario – Il futuro ha in serbo delle dolci sorprese per voi! Oggi potrebbe sembrarvi un giorno grigio ma tutto avrà senso a breve.

Pesci – Evitate le discussioni e le polemiche sterili in famiglia e sul lavoro: siate comprensivi e accomodanti per questa volta...

