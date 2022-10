Cosa ci aspetta oggi, 23 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Che difficoltà, questa giornata era meglio che non cominciasse. Eppure riuscirete a trovare il lato positivo anche oggi!

Toro – Tutti si aspettano qualcosa da voi e finisce che vi sentite sempre sotto pressione. Provate a dire qualche no in più...

Gemelli – Non dimenticatevi quello che dovete fare oggi, potrebbe essere dura fronteggiare la stanchezza: chiedete un aiuto.

Cancro – Tutti hanno capito che qualcosa non va, tranne voi. Prendetevi del tempo per riflettere su voi stessi e sul da farsi.

Leone – Avete voglia di cambiamento, perché non partire dal look? Un’idea: un nuovo taglio o un outfit diverso dal solito!

Vergine - Riceverete un invito a cui non potete dire di no. Non abbiate paura di uscire dalla comfort zone, vi farà bene!

Bilancia – Non dimenticatevi che non tutti apprezzano il vostro sarcasmo. Oggi potreste essere causa di diversi fraintendimenti...

Scorpione – Pensavate che nulla potesse andare peggio e invece...una difficoltà alla volta e vedrete che faranno meno paura.

Sagittario – Il vostro giorno fortunato è arrivato. Ricordatevi però che tentare la sorte può essere un rischio. Messaggi felici in arrivo.

Capricorno – Vi sentirete sottovalutati, non dimenticate il vostro valore per colpa di qualcuno che ha deciso di parlare a sproposito...

Acquario – Serata interessante in arrivo. I vostri programmi potrebbero venire stravolti all’ultimo, non sempre ciò è un male.

Pesci – Siete fantastici e chi vi dice il contrario potrebbe semplicemente essere invidioso di voi! State attenti ai falsi amici...

