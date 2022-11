Cosa ci aspetta oggi, 23 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un piccolo ritardo non sarà la fine del mondo, soprattutto per voi che siete sempre così precisi. Meno stress!

Toro – In ambito familiare dovete fare fronte a situazioni stancanti e pesanti. Ricordatevi che non siete da soli!

Gemelli – Oggi vi sentirete molto più spigliati e la timidezza sarà solo un ricordo. Cogliete l’occasione e buttatevi...

Cancro – A volte bastano cinque minuti di silenzio in più per capire ciò che vi passa per la testa. Fate mente locale!

Leone – Qualche incomprensione con il partner vi riempirà la testa di dubbi, prendetevi una pausa per riflettere!

Vergine – Avete espresso una critica per un collega e ora la situazione è tesa... cercate di chiarire chiedendo scusa.

Bilancia – Siete davvero bravi a dare consigli ma vi sentite un fallimento... cercate di non pretendere troppo da voi.

Scorpione - Dovrete affrontare una situazione impegnativa che preferireste evitare. Non abbiate paura, andrà comunque bene.

Sagittario – Non vi mancano tenacia e volontà, grazie al vostro impegno otterrete quello che volete, ma richiede tempo.

Capricorno – Si prospettano cambiamenti in arrivo, voi non temete nulla e forse non vedete l’ora di cambiare routine!

Acquario – Parlare con qualcuno a cui tenete oggi vi risolleverà la giornata, niente potrebbe andare storto, o quasi...

Pesci – Alcune amicizie si rivelano nocive per il vostro benessere mentale, tagliate i rapporti tossici e pensate a voi!

© Riproduzione riservata