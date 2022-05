Cosa ci aspetta oggi, 23 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Le vostre attese non saranno deluse. Anzi, forse avete sottovalutato la potenzialità della cosa. Siate ottimisti!

Toro – Il dialogo con il partner non è sempre facile ma sta portando i suoi frutti. I piccoli momenti di difficoltà vi forgiano...

Gemelli – Siete sempre stati abituati a essere al centro dell’attenzione e non siete molto disposti a cedere il posto. Ma prima o poi...

Cancro – Meritate un amore pieno, delicato, rispettoso e tenace. Fate un po’ il punto delle briciole di cui vi siete accontentati...

Leone – Le rotatorie non sono mai una bella cosa. Rischiano di tenervi in balia di scelte non prese. È il momento di un cambio di passo.

Vergine – Lamentarvi non vi aiuterà a superare la situazione. A volte sono proprio i problemi a risolvere noi. Perciò affrontateli!

Bilancia – Una bella bibita e della musica potrebbero ristorarvi lo spirito dopo questa giornata. Fateci un pensierino, basta poco...

Scorpione – Il rischio fa parte della vita, non potete continuare a fuggirlo in eterno. Dai salti più rischiosi nasce il meglio!

Sagittario – State mettendo la testa sotto la sabbia, ma non è così che si raggiungono gli accordi. Parlatene e trovate una soluzione...

Capricorno – Uscite e fermatevi a guardare il cielo. Vi rivelerà piccoli segreti a cui di rado fate caso. E sono così a portata...

Acquario – Vi continuate a chiedere dov’è che sbagliate. Ma forse non dipende tutto da voi. Farvi aiutare sarebbe una buona idea.

Pesci – Riempitevi gli occhi di colori, sorrisi e orizzonti. Vi accorgerete che nulla è così importante come le piccole cose...

