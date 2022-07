Cosa ci aspetta oggi, 23 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Pomeriggio ideale per occuparvi del partner ma anche del fisico, dell’aspetto, del giardino e degli animali di casa.

Toro: Dedicate la giornata a qualche occupazione piacevole, magari con una bella gita fuori porta in famiglia.

Gemelli: È un sabato particolare, in cui sentite il bisogno di ricaricare le batterie dopo la settimana. Tranquilli, è comprensibile.

Cancro: In amore, anche storie nate per gioco possono diventare qualcosa di più. Godetevi questi momenti di felicità.

Leone: Splendido giorno. Buttate all’aria gli impegni lavorativi: in questo momento siete presi dalla voglia di viaggiare.

Vergine: Riuscire ad esaudire i piccoli desideri che avete non è cosa infantile. Anzi, è la giusta via per rimanere attivi e frizzanti.

Bilancia: Una giornata di riposo e di relax, ecco quello che fa per voi. Nella speranza però che nessun seccatore vi rovini i piani.

Scorpione: Qualche impegno famigliare in giornata, ma per la sera sarete liberi di passare delle ore di grande romanticismo.

Sagittario: Avete voglia di convivialità? Perché non organizzare una cena con ospiti graditi, allegri e scherzosi?

Capricorno: Riflettete bene prima di prendere decisioni che comportano spese eccessive. Parlatene con il partner.

Acquario: Sfruttate la grande vitalità del periodo per dare un nuovo impulso ai vostri hobby. Il weekend è a vostra disposizione.

Pesci: L’intesa familiare è altalenante, ma se manterrete equilibrati i toni del confronto, farete scoperte utili per tutti.

