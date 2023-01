Cosa ci aspetta oggi, 23 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Oggi ricordate di non farvi travolgere da inutili malinconie sul vostro passato. Concentratevi sul futuro!

Toro - Se il vostro cuore è solo da tempo, approfittate del periodo favorevole e apritevi alle nuove conoscenze.

Gemelli - Una giornata che non parte nel migliore dei modi potrebbe però riservarvi sorprese inaspettate sul lavoro.

Cancro - Una questione lavorativa, che sembrava impossibile da affrontare, oggi potrebbe finalmente risolversi.

Leone - Evitate di prendere decisioni azzardate: sul lavoro potrebbero rivelarsi poco proficue. Ragionate con calma!

Vergine - Fin dalla mattinata vi accorgerete che questa sarà una giornata facile e positiva. Nessun ostacolo in vista!

Bilancia - Se state pensando a un amore passato, dimenticatelo. La minestra riscaldata non piace a nessuno.

Scorpione - Attenzione a sollevare polemiche, in coppia e sul lavoro: potrebbero tornarvi indietro come un boomerang.

Sagittario - Se avete in programma spese importanti, affrontatele sereni, ma ricordate di tenere qualcosa da parte.

Capricorno - Gli impegni dell’ultimo periodo hanno influenzato la qualità della vostra relazione. Dedicatevi alla coppia!

Acquario - Avete bisogno di coccolarvi: arrivati a sera, preparate il vostro piatto preferito e leggete un buon libro.

Pesci - È il momento adatto per mettere in cantiere importanti progetti per il vostro futuro. Iniziateli con entusiasmo!

© Riproduzione riservata