Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Dichiarandovi alla persona che vi piace temete una brutta figura: preferite rimanere in questo limbo?

Toro: Rimarrete piacevolmente stupiti dalla gentilezza di un collega piuttosto scontroso sul lavoro.

Gemelli: La tranquillità non è una vostra peculiarità, eppure oggi sarete molto zen. Godetevi questi momenti!

Cancro: Rompere un legame d’amicizia per voi non è nulla, se dovete salvare il vostro ego. Ma non rimarrete soli?

Leone: Entrerete in un circolo di positività e buon umore inaspettato: ricaricate le energie per i momenti difficili.

Vergine: Volete per forza avere il controllo e non riuscite a lasciare il timone. Imparate a fidarvi di chi vi sta intorno.

Bilancia: Siete in pesante carenza di coccole e abbracci da parte del partner, occorre rimediare subito!.

Scorpione: Un consiglio: ponete estrema attenzione alle parole degli altri, ma ancora di più a cosa non dicono...

Sagittario: Il vostro sesto senso vi indica chiaramente che c’è qualcosa che non va con un amico. Cercate un confronto...

Capricorno: Non volete sentire nessuno per via del cattivo umore. Nascondetevi tra film e libri per un po’...

Acquario: Sparire nel nulla non farà altro che rimandare a domani il problema che state cercando di evitare...

Pesci: Per amicizia avete fatto di tutto e siete stati soltanto usati per poi essere buttati. Dovete reagire!

© Riproduzione riservata